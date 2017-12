Kiedyś głównie były to wersje papierowe, które by zdobyć, należało przejść się do księgarni lub do biblioteki. Wersje papierowe książek, szczególnie tych grubszych były ciężkie, a ich wagę powiększała jeszcze twarda oprawa.

Wraz z postępem technologicznym pojawiać zaczęły się książki w formie elektronicznej, które można było otwierać na ekranie komputera.

Jakie są zalety czytników ebooków?



Waga

Dzięki temu, że książki są elektroniczne, możemy przechowywać dużą ich ilość na jednym urządzeniu



Wygoda

Czytniki sprawiają, że możemy czytać książki zarówno w podróży, jak i w mieszkaniu, a dostosowywanie ekranu do światła pozwala na czytanie ich także w nocy bez zapalania światła

Cena

Książki w formie elektronicznej są zazwyczaj tańsze niż ich papierowe odpowiedniki

Jak wygląda ranking najpopularniejszych czytników ebooków?

Amazon Kindle



Znany, lubiany, jeden z najpopularnijszych modeli do czytania książek elektronicznych

Cena: około 500 zł

Pocketbook Touch



Również popularny model służący do odtwarzania książek w formie elektronicznej.

Cena: około 450 zł



Kindle Paperwhite



Droższy niż dwa poprzednie modele, użytkownicy jednak mówią, że warto. Więcej funkcji.

Cena: około 650 zł