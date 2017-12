Impreza idealna tylko z grami alkoholowymi!

Jesteś w trakcie przygotowań do imprezy? Nie wiesz jak ją uatrakcyjnić? Chcesz dla swoich gości przygotować zabawy, które wprowadzą ich w odpowiedni nastrój i wyśmienity humor? Gry alkoholowe - to coś o czym musisz pomyśleć. Pewnie zabrzmi to banalnie, ale gwarantujemy, że dobre gry alkoholowe potrafią rozruszać nawet najbardziej nieśmiałe i sztywne towarzystwo. To gwarancja, że Twoja impreza odniesie sukces. Jakie są najpopularniejsze gry alkoholowe?

Popularne gry alkoholowe

Oczywiście projektanci takich gier stają na głowie, żeby wymyślać coraz to nowsze i bardziej skomplikowane gry. Jednak trzy z nich nie schodzą z piedestału pomimo upływających lat. A są to: Rosyjska Ruletka, Alkochińczych oraz Stupromilowy Las. Każda z gier oczywiście różni się od siebie. Tu możemy Was zaskoczyć - nie każda z nich polega tylko i wyłącznie na piciu. Musisz wykonywać zadania, a Twój ruch nie jest gwarantem tego, że w tej rundzie napijesz się również Ty. Gry alkoholowe to świetny pomysł, żeby nieznające się towarzystwo zacieśniło swoje więzy, dlatego koniecznie wyposaż się w nie na imprezę!