Oczyszczacze powietrza jeszcze kilka lat temu nie były znane wcale. Takie urządzenia nie pojawiały się w sklepach, gdy odwiedzaliśmy znajomych w ich salonie czy przedpokoju również nie widzieliśmy małych pomocników w walce ze smogiem. Obecnie trendy są jednak inne.

Skąd fenomen oczyszczaczy powietrza?

Chcemy dbać o swoje zdrowie. Interesuje nas także zdrowie naszych bliskich. Dom czy mieszkanie jest miejscem, w którym spędzamy większość czasu - a co najważniejsze śpimy tam, czyli spędzamy te 6-8h godzin, w których nas organizm odpoczywa i regeneruje się, by stawić czoła kolejnym wyzwaniom. Jeżeli w naszym życiu ma się pojawić też nowy, malutki członek rodziny, który będzie spędzał w mieszkaniu długie godziny - również chcemy, by warunki, które posiada były jak najlepsze. Małe dzieci znacznie częściej łapią alergie i choroby, dlatego jakość powietrza powinna być na nieskazitelnym poziomie

Ranking najlepszych oczyszczaczy powietrza

Skąd wiedzieć jaki oczyszczacz wybrać? Modeli obecnie na rynku jest bardzo dużo, pojawiają się także coraz częściej ich ulepszone wersje. Wraz z ilością funkcji - rośnie też cena. Stosowany filtr, który znajduje się w środku jest również bardzo istotny. Ranking najlepsze oczyszczacze powietrza powinien z całą pewnością pomóc w wyborze odpowiedniego urządzenia.

Na rynku pojawia się kilka modeli, które są najczęściej wybierane np. Xiaomi Mi Air Purifier 2, Sharp KC-A50EUW, Philips AC3256/10.