Jak wybrać prezent dla gamera? Co sprawi mu radość, a przy okazji podniesie jego skuteczność podczas kolejnego rajdu i kampanii. Zastanów się nad zakupem pada xbox 360 w promocyjnej cenie. Gdzie taki znaleźć? Oczywiście za pośrednictwem porównywarek cen takich jak Ceneo.

Czym wyróżnia się pad xbox 360?

Po pierwsze jest on kompatybilny nie tylko z konsolą, ale także z komputerem. Jest to możliwe, dzięki adapterowi Bluetooth. Ma opływowy kształt, dzięki czemu świetnie leży w dłoni i nadaje się do długich godzin przed komputerem lub przy konsoli. Cena - promocje pad xbox 360 trwają praktycznie cały czas. Można go kupić nawet poniżej 100 zł! To naprawdę się opłaca.

W co możesz grać korzystając z pada?

Praktycznie we wszystko. Oczywiście chodzi tutaj o gry, które mają taką możliwość. Część gier komputerowych niestety takiej opcji nie ma. Możesz podpiąć pada xbox 360 zarówno pod konsole, jak i komputer. Gwarantujemy, że rozrywka, którą otrzymasz jest nieporównywalna do kwoty jaką wydasz na pada.