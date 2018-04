Jesteś fotografem? Zależy Ci na wysokiej jakości zdjęć? Wybór profesjonalnego sprzętu do uchwycenia najciekawszych momentów jest dla Ciebie podstawą! Nikon D500 na promocji daje Ci taką możliwość.

Nikon D500 - zalety

Nikon D500 to młodszy brat modelu D5 – flagowego aparatu firmy Nikon formatu FX. Jego największą zaletą jest precyzja. Jeżeli zależy Ci szybki i łatwym wykrywaniu obiektów w krawędziach kadru. Małe, szybko poruszające się obiekty można śledzić z niesamowitą precyzją. Uchwycenie ulotnych chwil dzięki temu jest niezwykle proste. Czujnik pomiaru światła i doskonała matryca pozwala na wykonanie świetnych zdjęć bez większego wysiłku. Jednak to nie koniec jego zalet, a teraz znajdziesz Nikona D500 na promocji.

Nikon D500 - promocje na Ceneo

Jeżeli poszukujesz Nikona D500 na promocje, chcesz dowiedzieć się więcej o jego zaletach oraz poznać opinie innych użytkowników to zachęcamy do zaglądnięcia na Ceneo. Znajdziesz go tutaj: Nikon D500 promocje. Życzymy udanych zakupów!