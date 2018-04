Jak wybrać dobry stelaż?

Spójrz przede wszystkim na jego grubość. Zwróć uwagę na strukturę deseczek, z których jest zbudowany. Pamiętaj o tym, że większość dostępnych na rynku stelaży jest wykonanych z drewna. Jest to sprawdzone w wielu domach rozwiązanie na przestrzeni wielu lat. Nie możesz zapominać także o rozmiarze. Dopasuj koniecznie rozmiar stelaża do wielkości łóżka.

Gdzie kupić?

Dobrym pomysłem jest zakup stelaża do łóżka przez Internet. Szczególnie warto to przemyśleć, jeśli posiadasz łóżko o nietypowych wymiarach. W sklepach internetowych znajdziesz z łatwością nawet takie o niestandardowych wielkościach. Oprócz tego masz duże szanse, że trafisz na promocje stelaże do łóżek. Nie przepłacisz, zaoszczędzisz swój czas, a może jeszcze jutro kurier zapuka do Twoich drzwi z paczką z nowym stelażem.