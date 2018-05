iPhone 5S - specyfikacja

iPhone 5S to zaawansowany technologicznie telefon, który posiada prosty i intuicyjny interfejs. Podobnie, jak inne urządzenia Apple posiada on system operacyjny iOS, który wraz z 64-bitowym procesorem zapewnia sprawne działanie wszystkich aplikacji pobranych w sklepie App Store. Dodatkowym atutem tego modelu jest czytnik linii papilarnych, który zwiększa bezpieczeństwo korzystania z telefonu. iPhone 5S dostępny jest w trzech kolorach: srebrnym, jasno-szarnym oraz złotym. Jest to telefon przeznaczony dla osób, które cenią sobie nowoczesne technologie i komfort użytkowania.

Gdzie kupić iPhone 5S?

iPhone 5S dostępny jest w wielu różnych sklepach internetowych. W zależności od miejsca jego ceny mogą się od siebie nieco różnić. Warto przed zakupem porównać ceny z różnych sklepów, które często oferują różnorodne promocje, dzięki którym możemy trafić na niezwykle korzystną okazję.

Sprawdź: promocje iPhone 5S i wybierz najkorzystniejszą ofertę!