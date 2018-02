Jak jednak wybrać idealny monitor?



Nie jest to zadanie łatwe. Utrudnia to zadanie także fakt, że monitor który kupimy będzie nam służył do konkretnego celu. Jeżeli jesteśmy graczem nasz wybór będzie inny. Natomiast jeśli poszukujemy monitora do pracy - nasze wymagania co do sprzętu będą inne.

Na rynku obecnie pojawiają się urządzenia różniące się nie tylko wielkością - bo możemy tutaj wybierać spośród monitorów niewielkich jak i bardzo dużych, ale choćby jakością obrazu.

Nowoczesne monitory UltraHD czy 4K zapewnią Ci idealny obraz, a gry będą cieszyły Twoje zmysły. Jeżeli szukasz monitora do pracy - FullHD będzie dla Ciebie wystarczające.

Jeżeli sporo oglądasz, grasz - wybierz monitor powyżej 30 cali. Będzie on dla Ciebie najbardziej komfortowy.

Popularne modele monitorów:

AOC 31.5'' Q3279VWF

iiyama 24,5" G-Master Black Hawk (G2530HSUB1)

Lenovo 27'' ThinkVision L27q-10 (65CEGAC1EU)

LG 29UM59-P Czarny

Samsung 28" U28E590D (LU28E590DS/EN)

Jeżeli zastanawiasz się nad zakupem tego rodzaju sprzętu warto poszukać stron, na których znajdziesz monitory ranking, który pozwoli Ci na poznanie opinii użytkowników, porównanie specyfikacji.