Multicooker dlaczego warto go mieć?

Jest to urządzenie, które pełni rolę podobną do garnka, ale jednak jest bardziej uniwersalny. Dlaczego uniwersalny? Po pierwsze nie potrzebujesz do niego dodatkowej płyty grzewczej. Dzięki temu możesz zabrać go w dowolne miejsce i uruchomić wszędzie tam, gdzie masz dostęp do prądu. Wystarczy wpiąć wtyczkę i uruchomić odpowiedni program. Po drugie możesz w nim przygotować więcej potraw niż w tradycyjnym garnku. Przygotujesz w nim nie tylko mięso, rybę, makaron i zupy, ale również ciasto. Dodatkowo większość urządzeń pozwala zarówno na gotowanie, jak również na gotowanie na parze.

Jakie urządzenie wybrać?

Na rynku dostępna jest ich cała gama. Możesz wybierać wg. funkcji, ulubionej marki, wyglądu lub ceny. To właśnie cena często sprawia, że wybieramy to konkretne urządzenie. Sprawdź promocje na multicooker, aby wybrać najlepsze urządzenie w atrakcyjnej cenie.

Promocje multicooker